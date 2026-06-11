سپاه پاسداران ایران در پاسخ به حملات آمریکا، 18 هدف را در پایگاه‌های هوایی این کشور در منطقه هدف قرار داد.

حمله تلافی‌جویانه ایران به پایگاه‌های آمریکا سپاه پاسداران ایران در پاسخ به حملات آمریکا، 18 هدف را در پایگاه‌های هوایی این کشور در منطقه هدف قرار داد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

روابط عمومی سپاه پاسداران ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نیروهای هوافضا و دریایی این نهاد نظامی، بامداد امروز عملیاتی را علیه اهدافی منتسب به ارتش ایالات متحده آمریکا انجام داده‌اند.

بر اساس این اطلاعیه، این اقدام در واکنش به حملات اخیر ارتش آمریکا به برخی واحدهای خدماتی، پاسگاه‌های ساحلی سپاه، فرماندهی انتظامی و محوطه فرودگاه بندرعباس صورت گرفته است.

سپاه پاسداران تصریح کرده است که در جریان دو موج عملیاتی، 18 هدف مهم متعلق به ارتش آمریکا در پایگاه‌های هوایی «علی السالم»، «احمد الجابر» و همچنین پایگاه هوایی «شیخ عیسی» مورد اصابت قرار گرفته‌اند. در این بیانیه ادعا شده که اهداف مورد نظر به طور کامل منهدم شده‌اند.

در این اطلاعیه جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات مادی، تلفات جانی احتمالی یا نحوه و نوع تسلیحات به‌کاررفته در اجرای این عملیات ارائه نشده است.

