حمله به نقاطی از شهرستان کبودراهنگ استان همدان بدون تلفات انسانی

Halil Silahşör
16 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش شبکه خبر صدای و سیمای ایران، معاون امنیتی استاندار همدان از حمله بامداد امروز به نقاطی در شهرستان کبودراهنگ خبر داد و گفت وضعیت در کنترل نیروهای مسئول
معاون امنیتی استاندار همدان اعلام کرد که «در ادامه اقدامات دشمن، بامداد امروز نقاطی در شهرستان کبودراهنگ هدف حمله قرار گرفته است».
وی با تشریح آخرین وضعیت مناطق آسیبدیده تاکید کرد که «خوشبختانه این اقدام هیچگونه تلفات یا آسیب انسانی در پی نداشته است».
به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر کلیه دستگاههای امدادی و مدیریت شرایط اضطراری در استان در آمادگی کامل به سر میبرند و وضعیت بهطور کامل در کنترل نیروهای مسئول قرار دارد.