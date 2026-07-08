فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از آغاز حملات هوایی سنگین علیه اهدافی در ایران به دلیل حملات به کشتی‌های تجاری بین‌المللی خبر داد.

حمله ارتش آمریکا به مواضعی در ایران در پاسخ به «هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری» فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از آغاز حملات هوایی سنگین علیه اهدافی در ایران به دلیل حملات به کشتی‌های تجاری بین‌المللی خبر داد.

نیویورک/ خبرگزاری آنادولو



ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی در پاسخ به هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری غیرنظامی در آب‌های بین‌المللی، حملات هوایی گسترده‌ای را علیه مواضعی در ایران آغاز کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، عملیات نظامی واشنگتن در واکنش مستقیم به حملات اخیر به 3 کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز صورت گرفته و سنتکام این اقدامات ایران را تهاجمی، خطرناک و نقض آشکار توافق آتش‌بس توصیف کرده است.

