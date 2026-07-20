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20 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 20 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
بامداد امروز یک منطقه نظامی در جنوبغرب شهر تبریز در حمله آمریکا هدف قرار گرفت که در پی آن انفجار شدیدی در این منطقه رخ داد.
به گزارش «ایرنا»، مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اظهار داشت این حمله حدود ساعت 2:35 بامداد رخ داده و صدای انفجار شنیدهشده در سطح شهر ناشی از همین حادثه بوده است.
وی با تأکید بر اینکه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته، افزود: خوشبختانه در این رویداد هیچ شهروندی مجروح یا کشته نشده است.
فرشی همچنین گفت نیروهای امدادی و نظامی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و بررسی ابعاد این حمله ادامه دارد.