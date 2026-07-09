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09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
پل استراتژیک «آقتکهخان» در شهرستان آققلا در استان گلستان در مسیر راه آهن ایران-ترکمنستان بامداد امروز (۱۸ تیر ۱۴۰۵) از سوی آمریکا هدف حمله قرار گرفت.
سپاه پاسداران طی اطلاعیهای از حمله به پل «آقتکهخان» خبر داد و در پی آن، علیاصغر طهماسبی، استاندار گلستان با همراهی معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی و هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار آققلا، مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی با حضور در محل حادثه، آخرین وضعیت بخش آسیبدیده پل راهآهن را بررسی کرد.
عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در گفتوگو با «ایرنا» اعلام کرد که «بخش قابل توجهی از جابهجایی کالاها از مسیرهای جایگزین قابل انجام است».
از سوی دیگر، «فارس» گزارش داد که از این مسیر، روسیه از آبان پارسال کالاهایش را عبور میداد و ترافیک قطارهای چین پس از محاصره دریایی سه برابر شده بود. این پل روی مسیر کریدور بینالمللی چین-قزاقستان-ترکمنستان-اینچهبرون قرار دارد که از مرز شمال شرقی وارد ایران شده و از گرگان به تهران متصل میشود.
گفتنی است پل راهآهن «آقتکهخان» در گذشته یک اثر تاریخی به شمار میرفت و امروز بخشی مهم از مسیر راه آهن اینچه برون به ترکمنستان است.