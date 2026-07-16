ارتش ایران اعلام کرد که در مرحله 10 عملیات صاعقه، مواضع و سامانه‌های پدافندی ارتش آمریکا را در کویت و بحرین هدف حمله پهپادی قرار داده است.

حملات پهپادی ارتش ایران به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین ارتش ایران اعلام کرد که در مرحله 10 عملیات صاعقه، مواضع و سامانه‌های پدافندی ارتش آمریکا را در کویت و بحرین هدف حمله پهپادی قرار داده است.

تهران/ خبرگزاری آنادولو



روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در دهمین مرحله از عملیات موسوم به «صاعقه»، سامانه‌های راداری، ارتباطی و پدافندی ارتش آمریکا را در کشورهای کویت و بحرین با استفاده از پهپادهای انهدامی هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، در این عملیات پهپادهای «آرش» ارتش ایران، سامانه‌های راداری، پدافند موشکی پاتریوت و مخازن سوخت نیروهای آمریکایی را در پایگاه هوایی «علی السالم» کویت منهدم کردند. این سامانه پاتریوت وظیفه تامین امنیت پایگاه و حفاظت از هواپیماهای ترابری و پهپادهای پیشرفته از جمله ام‌کیو 9 (MQ-9) را بر عهده داشته است.

در موج دیگری از این حملات، سامانه‌های ارتباطی و راداری از جمله رادارهای «سوپر هاوک» و تاسیسات پدافندی پاتریوت آمریکا مستقر در سایت پدافندی پایگاه «شیخ عیسی» بحرین هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. این پایگاه که محل استقرار واحدهای پشتیبانی هوایی آمریکا است، در حملات اخیر آسیب‌های جدی دیده است.

ارتش ایران در پایان بیانیه خود با تاکید بر افزایش انگیزه و قدرت دفاعی خود «در برابر تهدیدات، اعلام کرد که با اتکا به توان رزمی و پشتیبانی مردمی، در برابر اقدامات دشمنان برای دفاع از منافع ملی کشور محکم و استوار ایستاده است».

