استانبول/ خبرگزاری آنادولو

سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مراکز پشتیبانی لجستیکی ناوها و سکوهای سوخت‌گیری ناوهای هواپیمابر آمریکایی در بندر دُقم عمان را با «یک حمله سنگین و غافلگیرانه» هدف قرار داده است.

به گزارش «سپاه نیوز»، سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای دیگر اعلام کرد که در پاسخ به حملات آمریکا به پایگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح ایران، «علاوه بر اصابت و متوقف‌سازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر، در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌های و مرکز فرماندهی این پادگان در هم کوبیده شد.»

سپاه پاسداران همچنین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آمریکا «با تحمیل اراده خود به حکومت پادشاهی عمان، شب گذشته تلاش کرد بار دیگر آزموده را بیازماید و با تحریک چند شناور در مسیر غیرقانونی در جنوب تنگه هرمز ایجاد کند، که با پاسخ قاطع نیروی دریایی متوقف شد.»

در این اطلاعیه آمده است که ارتش آمریکا «برای جبران این شکست دست به حمله هوایی علیه تعدادی از پایگاه‌های ساحلی و دکل‌های مخابراتی در سواحل جنوبی زد. همانطور که وعده داده بودیم بلافاصله پاسخ کوبنده تجاوز خود را دریافت کرد.»

سپاه پاسداران در این اطلاعیه افزود: در مرحله اول این پاسخ زیرساخت‌ها و تاسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی پرنس حسن اردن را هدف قرار دادیم و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه‌های پهپادهای MQ۹ را با چند فروند موشک بالستیک در هم کوبیدیم.