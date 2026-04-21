حضور هیئت ایرانی در مجمع عمومی اتحادیه بین‌المجالس در استانبول با کیف خونین دانش‌آموز مینابی هیئت ایرانی در صد و پنجاه و دومین مجمع عمومی اتحادیه بین‌المجالس در استانبول با کوله پشتی خونین متعلق به دانش آموزی که در حمله به دبستان در میناب کشته شده، شرکت کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

صد و پنجاه و دومین مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس در استانبول به میزبانی نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه برگزار می شود.

یک نماینده مجلس ایران، به عنوان یکی از شرکت‌کنندگان در جلسه‌ای با موضوع «پرورش امید، برقراری صلح و تضمین عدالت برای نسل‌های آینده»، با کیف مدرسه‌ای آغشته به خون وارد مراسم افتتاحیه شد.

پس از جلسات سال‌های 1934، 1951 و 1996 مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس که ​​امروز برای چهارمین بار در ترکیه برگزار شد، با 80 رئیس پارلمان، نزدیک به 800 عضو پارلمان و 2420 شرکت‌کننده ثبت‌نام‌شده، بزرگترین رویداد در تاریخ اخیر اتحادیه بین المجالس است.