21 آوریل 2026•بهروزرسانی: 21 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
هیئت ایرانی در مراسم افتتاحیه صد و پنجاه و دومین مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس در استانبول با کوله پشتی خونین متعلق به دانش آموزی که در قتل عام دبستانی در شهر میناب ایران جان خود را از دست داد، حاضر شد.
صد و پنجاه و دومین مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس در استانبول به میزبانی نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه برگزار می شود.
یک نماینده مجلس ایران، به عنوان یکی از شرکتکنندگان در جلسهای با موضوع «پرورش امید، برقراری صلح و تضمین عدالت برای نسلهای آینده»، با کیف مدرسهای آغشته به خون وارد مراسم افتتاحیه شد.
پس از جلسات سالهای 1934، 1951 و 1996 مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس که امروز برای چهارمین بار در ترکیه برگزار شد، با 80 رئیس پارلمان، نزدیک به 800 عضو پارلمان و 2420 شرکتکننده ثبتنامشده، بزرگترین رویداد در تاریخ اخیر اتحادیه بین المجالس است.