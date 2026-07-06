در مراسم امروز تشییع آیت‌الله خامنه‌ای در تهران تصاویری از حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق و آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران منتشر شده است.

حضور جنتی و احمدی‌نژاد در مراسم تشییع آیت‌الله علی خامنه‌ای در تهران در مراسم امروز تشییع آیت‌الله خامنه‌ای در تهران تصاویری از حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق و آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران منتشر شده است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران از ساعت ۶ صبح امروز در تهران در حال برگزاری است و خودروی حامل وی به میدان آزادی رسیده است.

رسانه‌های ایران از مراسم امروز تشییع آیت‌الله خامنه‌ای در تهران، تصویری از حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران را منتشر کرده‌اند.

احمدی‌نژاد از زمان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران که محدوده اطراف خانه او در میدان ۷۲ نارمک تهران نیز هدف قرار گرفت، دیده نشده بود.

همچنین آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در مراسم امروز تشییع آیت‌الله خامنه‌ای در تهران حضور یافت.

آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به تهران کشته شد و مراسم تشییع او پس از حدود چهار ماه، در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر ۱۴۰۵ در مصلای امام خمینی تهران برگزار شد. پیکر او امروز ۱۵ تیر در تهران تشییع و فردا ۱۶ تیر در شهر قم، ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلای عراق و روز ۱۸ تیر در مشهد تشییع و به خاک سپرده می‌شود. در این مراسم چند عضو خانواده آیت‌الله خامنه‌ای هم که همراه او کشته شدند، تشییع می‌شوند.