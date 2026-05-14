حضور ایران در بیستمین اجلاس وزرای امور خارجه بریکس در دهلی‌نو وزیر امور خارجه ایران با هدف شرکت در نشست وزرای خارجه گروه بریکس و رایزنی درباره چالش‌های بین‌المللی، وارد پایتخت هند شد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

به گزارش آنادولو، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران که در رأس هیئتی دیپلماتیک به دهلی‌نو سفر کرده است، امروز (14 مه 2026) در بیستمین اجلاس وزرای امور خارجه بریکس حضور یافت.

این نشست با حضور دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو از جمله روسیه، مصر و برزیل برگزار می‌شود.

محور اصلی این اجلاس دو روزه، بررسی چالش‌های جاری در نظام بین‌الملل، تقویت همکاری‌های اقتصادی میان اعضا و تدوین راهبردهای آینده بریکس در مواجهه با تحولات جهانی است.

انتظار می‌رود عراقچی در حاشیه این نشست، دیدارهای دوجانبه‌ای با همتایان خود برای گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد.

