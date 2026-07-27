Nazenin Alp
27 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 27 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس ایران با تاکید بر اینکه تهران «هیچگاه با آمریکا به تفاهم نخواهد رسید»، گفت: نباید اجازه داد آمریکا هر زمان که بخواهد جنگ را آغاز کند و هر زمان که خواست آتشبس اعلام کند و ایران باید با قدرت در برابر خواستههای واشنگتن بایستد.
به گزارش (ایسنا)، وی با اشاره به تحولات منطقه، اظهار داشت: امروز راهی جز جهاد و مقاومت باقی نمانده و ایران از سیاستهای خود در حمایت از مقاومت عقبنشینی نخواهد کرد.
حاجیبابایی در بخش دیگری از سخنانش به اوکراین هشدار داده و افزود که هرگونه اقدام یا «شیطنت» از سوی اوکراین در منطقه و دریای خزر، با «پاسخی پشیمانکننده» از سوی ملت ایران مواجه خواهد شد.