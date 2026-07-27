نایب رئیس مجلس ایران با بیان اینکه تهران هرگز با آمریکا به تفاهم نخواهد رسید، گفت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد واشنگتن زمان جنگ و آتش‌بس را تعیین کند.

حاجی‌بابایی: ایران هرگز با آمریکا به تفاهم نخواهد رسید نایب رئیس مجلس ایران با بیان اینکه تهران هرگز با آمریکا به تفاهم نخواهد رسید، گفت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد واشنگتن زمان جنگ و آتش‌بس را تعیین کند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس ایران با تاکید بر اینکه تهران «هیچ‌گاه با آمریکا به تفاهم نخواهد رسید»، گفت: نباید اجازه داد آمریکا هر زمان که بخواهد جنگ را آغاز کند و هر زمان که خواست آتش‌بس اعلام کند و ایران باید با قدرت در برابر خواسته‌های واشنگتن بایستد.

به گزارش (ایسنا)، وی با اشاره به تحولات منطقه، اظهار داشت: امروز راهی جز جهاد و مقاومت باقی نمانده و ایران از سیاست‌های خود در حمایت از مقاومت عقب‌نشینی نخواهد کرد.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنانش به اوکراین هشدار داده و افزود که هرگونه اقدام یا «شیطنت» از سوی اوکراین در منطقه و دریای خزر، با «پاسخی پشیمان‌کننده» از سوی ملت ایران مواجه خواهد شد.