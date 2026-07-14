استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شب گذشته (۲۲ تیر ۱۴۰۵) نخستین جلسه علنی مجلس ایران پس از ۱۴۶ روز تعطیلی برگزار شد. آخرین جلسه علنی مجلس ایران پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شده بود که در بررسی اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵ به پایان رسید و قرار بود ۱۰ اسفندماه جلسه بعدی صحن علنی برگزار شود، اما از ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، برگزاری جلسات به دلیل مسائل امنیتی به تعویق افتاد و شب گذشته پس از نزدیک به پنج ماه، سرانجام نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور یافتند.

طبق گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، ۲۵۹ نماینده مجلس ایران با حضور در ساختمان بهارستان جلسه خود را به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی، نایب‌ رئیس مجلس، آغاز کردند.

در جلسه علنی مجلس ایران پس از ۱۴۶ روز تعطیلی، غیبت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیات مذاکره کننده ایران با آمریکا جلب توجه کرد.

نمایندگان مجلس ایران در این جلسه با سر دادن شعارهایی نظیر «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست»، «ای رهبر آزاده! آماده‌ایم، آماده»، «نه سازش، نه تسلیم؛ نبرد با آمریکا»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «انتقام! انتقام!»، خواستار «انتقام از قاتلان» آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر سابق این کشور و فرماندهان و شخصیت‌های سیاسی کشته‌ شده در جنگ شدند.

همچنین تصویری از مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید ایران در گوشه راست جایگاه هیأت رئیسه، جایگزین تصویر پدرش، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر سابق این کشور شده بود که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به تهران کشته شد و مراسم تشییع او پس از حدود چهار ماه، در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر ۱۴۰۵ در مصلای امام خمینی تهران برگزار شد.

پیش از پایان جلسه علنی مجلس، طرح «اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» توسط سمیه رفیعی، عضو هیات رئیسه مجلس قرائت و اعلام وصول شد.

