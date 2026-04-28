Nazenin Alp
28 آوریل 2026•بهروزرسانی: 28 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب برنامههای آمادهسازی برای جام جهانی 2026، در تاریخ 12 مه برای برگزاری اردو راهی ترکیه خواهد شد تا دیدارهای دوستانهای با تیمهای باشگاهی و ملی برگزار کند.
با این حال، برنامهریزیهای انجامشده برای این دیدارها با مشکلاتی مواجه شده؛ تیم ملی مقدونیه، با وجود توافقات قبلی و اعلام رسمی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران، بازی دوستانه با ایران را لغو کرد.
همچنین تیم ملی آنگولا که قرار بود پیش از آغاز جام جهانی در آمریکا به مصاف ایران برود، این دیدار را لغو کرده است.
فدراسیون فوتبال ایران در حال رایزنی برای جایگزینی تیمهای جدید بهمنظور برگزاری بازیهای تدارکاتی است.
بر اساس گزارش «ورزش سه»، تمرینات تیم ملی با حضور بازیکنان لیگ برتری در تهران در حال برگزاری است.
این در حالی است که طی ماههای اخیر نام حدود 10 تیم ملی به عنوان حریف احتمالی ایران مطرح شده، اما هنوز هیچیک نهایی نشده است.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی ایران در اینباره گفت: «پس از اطلاع از برگزار نشدن لیگ، برنامههای خود را اجرا کردیم. تا شانزدهم در تهران خواهیم بود و دو بازی درونتیمی برگزار میکنیم، سپس چند روز استراحت کرده و به ترکیه میرویم».
وی افزود: «برنامه ما انجام دو تا سه بازی دوستانه است، البته اگر شرایط تغییر نکند، چرا که هر روز ممکن است برنامهها دستخوش تغییر شود. پس از آن نیز به آمریکا اعزام خواهیم شد».