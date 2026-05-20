رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس ایران، ادعاهای منتشرشده درباره کناره‌گیری محمدباقر قالیباف از ریاست هیئت مذاکره‌کننده ایران را رد کرد و گفت وی همچنان مسئولیت هدایت این هیئت را بر عهده دارد.

تکذیب کناره‌گیری قالیباف از ریاست هیئت مذاکره‌کننده ایران

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شمسایی در پیامی در فضای مجازی، این ادعا را «کذب محض و دروغی آشکار» خواند و اعلام کرد قالیباف همچنان ریاست تیم مذاکره‌کننده را بر عهده دارد.

وی همچنین با انتقاد از برخی جریان‌ها، آنها را به تخریب نهادهای حاکمیتی و ایجاد فضاسازی علیه مسئولان کشور متهم کرد.

رئیس مرکز ارتباطات مجلس ایران افزود که قالیباف همزمان، به پیشنهاد رئیس‌جمهور و با تأیید رهبر ایران، به عنوان نماینده ویژه نظام در امور چین منصوب شده است.