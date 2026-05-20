20 مه 2026•بهروزرسانی: 20 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
ایمان شمسایی، رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس ایران ادعاها درباره کنارهگیری محمدباقر قالیباف از ریاست هیئت مذاکرهکننده ایران را تکذیب کرد.
شمسایی در پیامی در فضای مجازی، این ادعا را «کذب محض و دروغی آشکار» خواند و اعلام کرد قالیباف همچنان ریاست تیم مذاکرهکننده را بر عهده دارد.
وی همچنین با انتقاد از برخی جریانها، آنها را به تخریب نهادهای حاکمیتی و ایجاد فضاسازی علیه مسئولان کشور متهم کرد.
رئیس مرکز ارتباطات مجلس ایران افزود که قالیباف همزمان، به پیشنهاد رئیسجمهور و با تأیید رهبر ایران، به عنوان نماینده ویژه نظام در امور چین منصوب شده است.