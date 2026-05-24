یک منبع مطلع ایرانی با رد ادعاها درباره تعیین سازوکار آمریکایی برای تردد کشتی‌های ایرانی پس از رفع محاصره دریایی، اعلام کرد در متن تفاهم‌نامه احتمالی میان ایران و آمریکا هیچ بندی درباره بازرسی یا کنترل کشتی‌های ایرانی از سوی واشنگتن وجود ندارد.

تکذیب وجود پروتکل آمریکایی برای کشتی‌های ایران در تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

در پی انتشار برخی گزارش‌ها درباره احتمال تعیین پروتکل‌ها یا سازوکارهای آمریکایی برای عبور و مرور کشتی‌های ایرانی پس از رفع محاصره دریایی، یک منبع مطلع این ادعاها را رد کرد.

این منبع در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: در متن تفاهم‌نامه احتمالی میان ایران و آمریکا هیچ اشاره‌ای به تعیین پروتکل آمریکایی برای کشتی‌های ایرانی نشده است.

وی افزود: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه که به دلیل کارشکنی‌های آمریکا در برخی بندها از جمله آزادسازی دارایی‌های ایران هنوز نهایی نشده، ایران متعهد می‌شود ظرف 30 روز وضعیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را از نظر «تعداد» عبور و مرور به شرایط پیش از جنگ بازگرداند.

به گفته این منبع، در مقابل آمریکا نیز موظف خواهد بود طی همین بازه زمانی محاصره دریایی را به‌طور کامل رفع کند.

این منبع مطلع همچنین تأکید کرد: در هیچ‌یک از بندهای تفاهم‌نامه، موضوع بازرسی یا کنترل کشتی‌های ایرانی توسط آمریکا پس از رفع محاصره دریایی مطرح نشده و ادعاهای منتشرشده در این خصوص کذب است.

وی تصریح کرد: ایران هیچ‌گونه اجازه‌ای برای چنین اقدامی به آمریکا نداده و نخواهد داد.