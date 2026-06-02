معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران درباره مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای اعلام کرد که برگزاری این مراسم در سه شهر تهران، قم و مشهد قطعی است.

توکلی‌زاده: مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای در سه شهر تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران درباره مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای اعلام کرد که برگزاری این مراسم در سه شهر تهران، قم و مشهد قطعی است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

محمد امین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در خصوص مراسم تشییع آیت‌الله سید على خامنه‌ای گفت: برگزاری مراسم در سه شهر تهران، قم و مشهد قطعی است، در حال تدارک برای جمعیتی بیش از ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در پایتخت هستیم.

به گزارش «ایرنا»، وی افزود که محل خاکسپاری آیت‌الله خامنه‌ای طبق وصیت وی و توصیه‌های نزدیکان‌شان در «مرقد امام رضا» خواهد بود.

توکلی‌زاده تصریح کرد که احتمالا مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای در پایان ذی‌الحجه و اوایل محرم برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد که سه روز بدرقه در نظر گرفته شده و مراسم تشییع در تهران حداقل ۲۴ ساعت طول خواهد کشید.

توکلی‌زاده گفت: مشهد نیز فضای خاص خود را دارد؛ زیرا شرق کشور، به احتمال زیاد، بیشترین حضور را از کشورهای همسایه خواهد داشت. احتمالا از عزیزان پاکستانی، افغانستانی، هندی و بنگلادشی و مردم کشمیر در مشهد پذیرایی خواهند شد.