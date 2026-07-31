تهران: ایران هیچ ارتباطی با حمله پهپادی به مصر ندارد سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هرگونه ارتباط این کشور با حمله پهپادی به بندر دمیاط مصر را قاطعانه رد کرد.

تهران/ خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به حمله پهپادی به مصر اظهار داشت: «سیاست ایران مبنی بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی مصر بر همگان روشن است. ایران هیچ ارتباطی با حمله پهپادی به مصر ندارد.»

بقایی ضمن تاکید بر اینکه «هرگونه ارتباط با حملات دمیاط را قاطعانه رد می‌کنیم»، به حادثه رخ داده در مصر با «سوءظن» نگریست و نسبت به احتمال عملیات «پرچم دروغین» به منظور ایجاد اختلاف در میان کشورهای منطقه هشدار داد.

همچنین عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه امنیت مصر برای تهران از بالاترین سطح اهمیت برخوردار است، نسبت به اقدامات تحریک‌آمیز اسرائیل در منطقه هشدار داده بود.

وزارت نفت مصر روز گذشته از وقوع آتش‌سوزی در دو کشتی تبدیل گاز و ذخیره‌سازی در بندر دمیاط خبر داده بود. هیئت دولت مصر نیز امروز اعلام کرد بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این آتش‌سوزی در پی حمله پهپادهای انتحاری (کامیکازه) رخ داده است. با این حال، اداره بندر دمیاط اعلام کرد فعالیت‌های این بندر پس از این حمله همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در یک نشست خبری در «دفتر بیضی» در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حمله پهپادی به نفتکش گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا در مصر کار ایران بوده است یا خیر، گفت: «در این باره به من گزارش داده شده است. وضعیت تقریباً مشابه به نظر می‌رسد، اما به زودی روشن خواهد شد.»

ترامپ با ادعای اینکه گروه دیگری این حمله را انجام داده و بلافاصله عذرخواهی کرده‌اند، گفت که با این وجود مجبور به پاسخگویی به حمله علیه این نفتکش هستند.

در همین حال، حوثی‌های یمن نیز ادعاها مبنی بر هدف قرار دادن دو کشتی در بندر دمیاط مصر را رد کرده و مدعی شدند که ترافیک دریایی در دریای سرخ امن است و جای نگرانی وجود ندارد.

