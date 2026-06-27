هواداران تیم ملی فوتبال ایران، سومین دیدار مرحله گروهی کشورشان در جام جهانی 2026 مقابل مصر را در کافه‌های تهران تماشا کردند.

تهرانی‌ها بازی تیم ملی فوتبال ایران با مصر را در مکان‌های عمومی تماشا کردند هواداران تیم ملی فوتبال ایران، سومین دیدار مرحله گروهی کشورشان در جام جهانی 2026 مقابل مصر را در کافه‌های تهران تماشا کردند.

تهران/خبرگزاری آنادولو



هواداران فوتبال در ایران برای حمایت از تیم ملی کشورشان در سومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی 2026 مقابل مصر، به مراکز عمومی و کافه‌های بزرگ تهران رفتند.

تهرانی‌ها از ساعات اولیه صبح با در دست داشتن پرچم‌های ایران راهی محل‌هایی شدند که برای پخش مسابقه، نمایشگرهای بزرگ در آن‌ها نصب شده بود.

شماری از هواداران با پوشیدن پیراهن تیم ملی ایران در سکوهای آماده‌شده در مجموعه «باغ کتاب» تهران مستقر شدند و این مسابقه را با شور و هیجان دنبال کردند.

دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر با نتیجه یک بر یک به پایان رسید و ایران با کسب سه امتیاز، در جایگاه سوم گروه G قرار گرفت.

بااین‌حال، امید تیم ملی ایران برای صعود به مرحله بعد به‌عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم گروه‌ها همچنان باقی است.