یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران اعلام کرد تهران متن جدیدی در 14 بند را از طریق میانجی پاکستانی ارائه کرده که محور آن پایان جنگ و اقدامات اعتمادساز از سوی آمریکا است.

تسنیم: ایران متن جدیدی را در 14 بند به واسطه پاکستانی تحویل داد

استانبول/خبرگزاری آنادولو

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران به خبرگزاری «تسنیم» گفت: ایران جدیدترین متن پیشنهادی خود را در قالب 14 بند به واسطه پاکستانی تحویل داده است تا به طرف آمریکایی منتقل شود.

به گفته این منبع، آمریکایی‌ها پیش‌تر در پاسخ به متن قبلی ایران که آن نیز در 14 بند تنظیم شده بود، پیشنهادات و دیدگاه‌های خود را ارسال کرده بودند.

وی افزود: ایران نیز در ادامه روند تبادل پیام‌ها طی هفته‌های اخیر، پس از انجام اصلاحات و بازبینی‌های لازم، متن جدید خود را بار دیگر در 14 بند به میانجی پاکستانی ارائه کرده است.

این منبع مطلع تاکید کرد: متن جدید ایران عمدتا بر روند مذاکرات برای پایان جنگ و همچنین اقدامات اعتمادساز از سوی طرف آمریکایی متمرکز است.

بر اساس این گزارش، تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن همچنان از طریق میانجی پاکستانی ادامه دارد.