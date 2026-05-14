İrem Demir
14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
بنیاد همیاریهای بشری ترکیه (ای.ها.ها) در بیانیهای اعلام کرد حملات علیه ایران که از ماه مارس ادامه دارد، موجب خسارات گسترده انسانی و زیرساختی در این کشور شده است.
بر اساس گزارشهای رسمی، بیش از 3.2 میلیون نفر در پی این حملات ناچار به ترک خانههای خود شدهاند و شمار زیادی از مراکز درمانی از جمله بیمارستانها و درمانگاهها از مدار خدمت خارج شدهاند.
یعقوب آلاجا از مسئولان واحد رسانهای این بنیاد گفت کمکرسانی به مردم ایران ادامه دارد و افزود: در شهرهای بزرگ ایران ویرانی گستردهای رخ داده و میلیونها نفر چشمانتظار کمک هستند.
وی اظهار داشت که این محموله شامل یک کامیون دارو و همچنین اقلام غذایی، بهداشتی و تجهیزات اسکان اضطراری است و در مجموع هفت کامیون کمک انسانی به ایران ارسال شده است.
آلاجا همچنین گفت این بنیاد پیشتر چهار کامیون کمک به ایران فرستاده بود و با محموله جدید، شمار کامیونهای ارسالی به 11 دستگاه رسیده است.
به گفته وی، هدف اولیه این نهاد رساندن کمکها به 50 کامیون است. پس از مراسم بدرقه، کامیونهای حامل کمکهای انسانی به سمت مرز ایران حرکت کردند.