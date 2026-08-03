03 آگوست 2026•بهروزرسانی: 03 آگوست 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیما در مسیر بازگشت از نیوجرسی به واشنگتن اعلام کرد که مذاکرات با ایران روز دوشنبه 3 اوت از سر گرفته میشود و نسبت به دستیابی به توافق ابراز خوشبینی کرد.
ترامپ گفت: پس از تعلیق حمله برنامهریزیشده، مذاکرات میان آمریکا و ایران از روز دوشنبه از سر گرفته خواهد شد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که بهزودی توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز و آنچه «خلع سلاح هستهای ایران» خواند، حاصل شود.
رئیسجمهور آمریکا ابراز داشت که گفتوگوهای انجامشده با عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و ایران، او را به توقف حمله گستردهای که برای آخر هفته برنامهریزی شده بود، ترغیب کرده است.
ترامپ مدعی شد: این بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم میبود، اما از ما خواستند این کار را انجام ندهیم. گفتند لطفا این کار را نکنید و همسایگان ایران نیز همین درخواست را داشتند.
وی افزود: اکنون از طریق مذاکرات با آنها گفتوگو میکنیم. مذاکرات از بعدازظهر فردا آغاز خواهد شد و سپس خواهیم دید چه اتفاقی رخ میدهد.
ترامپ با تاکید بر تمایل خود برای دستیابی به توافق، گفت: هدفش نجات جان شمار زیادی از مردم است و نسبت به موفقیت مذاکرات خوشبین است.
وی در پایان اظهار داشت که به باور او، کشورهای منطقه نیز انتظار دارند بهزودی توافقی درباره تنگه هرمز و برنامه هستهای ایران حاصل شود.