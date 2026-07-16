در پی حمله آمریکا به اطراف بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان شهید بقایی اهواز ایران، این بیمارستان موقتا از چرخه خدمت خارج شد.

تخلیه بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان اهواز در پی حمله آمریکا در پی حمله آمریکا به اطراف بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان شهید بقایی اهواز ایران، این بیمارستان موقتا از چرخه خدمت خارج شد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو



ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان امروز پنجشنبه (25 تیر) به رسانه‌ها اعلام کرد که آمریکا شامگاه چهارشنبه به نقاطی در اطراف بیمارستان بقایی اهواز (بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان) حمله کرد که موجب تخلیه موقت این بیمارستان و انتقال کودکان مبتلا به سرطان به بیمارستان‌های دیگر شده است.

از سوی دیگر، دانشگاه علوم پزشکی اهواز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دنبال حملات دشمن به شهرستان اهواز و وقوع انفجار در نواحی مجاور بیمارستان بقایی 2، این مرکز تخصصی درمان بیماران و کودکان مبتلا به بیماری‌های هماتولوژی و انکولوژی به‌منظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان، موقتاً از چرخه خدمت‌رسانی خارج شد. تمامی بیماران با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی، به سایر بیمارستان‌های شهر اهواز منتقل شدند.

بر این اساس، در حملات فوق، آسیبی به بیماران وارد نشد و خدمات درمانی آن‌ها در مراکز پذیرنده بدون وقفه در جریان است.