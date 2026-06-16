معاون وزیر امور خارجه ایران با تشریح جزئیات یادداشت تفاهم با آمریکا اعلام کرد این توافق در سوئیس امضا خواهد شد و در مراسم امضا محمدباقر قالیباف و جی‌دی ونس حضور دارند.

تخت‌روانچی: قالیباف و ونس در مراسم امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا حضور دارند معاون وزیر امور خارجه ایران با تشریح جزئیات یادداشت تفاهم با آمریکا اعلام کرد این توافق در سوئیس امضا خواهد شد و در مراسم امضا محمدباقر قالیباف و جی‌دی ونس حضور دارند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات این یادداشت تفاهم گفت: در این نشست به سفرا درباره مفاد توافق توضیح داده شده و تأکید شده است که جنگ در تمامی جبهه‌ها پایان یافته است؛ در روز امضای این توافق، محمدباقر قالیباف از طرف ایران و جی‌دی ونس از طرف آمریکا حضور خواهند داشت.

تخت‌روانچی افزود: موضوعاتی مانند توقف جنگ و اشغال در لبنان، طرح‌های بازسازی خسارت‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و همچنین مسائل مربوط به تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی در این یادداشت تفاهم گنجانده شده است.

او همچنین با اشاره به اینکه محل امضا در سوئیس خواهد بود اما جزئیات دقیق آن هنوز مشخص نشده، گفت: پس از امضا، دور جدید مذاکرات درباره موضوعات هسته‌ای آغاز خواهد شد.

به گفته وی، در این مرحله هنوز وارد جزئیات موضوعاتی مانند غنی‌سازی و ذخایر هسته‌ای نشده‌اند و این موارد در ادامه مذاکرات بررسی خواهد شد.