Nazenin Alp
16 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
مجید تختروانچی، معاون وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات این یادداشت تفاهم گفت: در این نشست به سفرا درباره مفاد توافق توضیح داده شده و تأکید شده است که جنگ در تمامی جبههها پایان یافته است؛ در روز امضای این توافق، محمدباقر قالیباف از طرف ایران و جیدی ونس از طرف آمریکا حضور خواهند داشت.
تختروانچی افزود: موضوعاتی مانند توقف جنگ و اشغال در لبنان، طرحهای بازسازی خسارتها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران و همچنین مسائل مربوط به تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی در این یادداشت تفاهم گنجانده شده است.
او همچنین با اشاره به اینکه محل امضا در سوئیس خواهد بود اما جزئیات دقیق آن هنوز مشخص نشده، گفت: پس از امضا، دور جدید مذاکرات درباره موضوعات هستهای آغاز خواهد شد.
به گفته وی، در این مرحله هنوز وارد جزئیات موضوعاتی مانند غنیسازی و ذخایر هستهای نشدهاند و این موارد در ادامه مذاکرات بررسی خواهد شد.