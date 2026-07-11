Ümit Şamiz
11 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
مجتبی خامنهای، رهبر ایران با انتشار پیامی به مناسبت مراسم تشییع و خاکسپاری آیتالله علی خامنهای، رهبر پیشین ایران و پدرش، وعده داد که "انتقام" او گرفته خواهد شد.
در این پیام که از حسابهای کاربری خامنهای در شبکههای اجتماعی منتشر شد، آمده است: این انتقام، خواست ملّت ما است و بهطور حتمی باید صورت بگیرد.
رهبر ایران همچنین تاکید کرد: «این جنایتکاران که از ابتدا تا انتهای فهرست قرار دارند، آرزوی مرگ آرام در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر، متوقّف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم، این مطلب محقّق خواهد شد و بزودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد».