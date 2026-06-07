Nazenin Alp
07 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران امروز (یکشنبه) در سومین جلسه قرارگاه فرهنگی جام جهانی فوتبال با قدردانی از کشورها و مجموعههایی که در بخشهای مختلف با فوتبال ایران همکاری داشتهاند، گفت: از کشورهایی مانند اندونزی، مالزی، ترکیه و مکزیک که در حوزههای فرهنگی و ورزشی به فوتبال ایران کمک کردند، تشکر میکنم.
به گزارش «ایرنا»، رئیس فدراسیون فوتبال ایران در ادامه تصریح کرد: ایران از نخستین تیمهایی بود که حضورش در جام جهانی قطعی شد اما متأسفانه کشور میزبان رفتارهای نامناسبی از خود نشان میدهد. هنوز روادید بخشی از اعضای تیم ملی، کادر فنی و همراهان تیم صادر نشده و این مسئله نشانهای از دخالت سیاست در ورزش است.
تاج با انتقاد از روند صدور روادید برای کاروان فوتبال ایران گفت: اینکه درباره ورود اعضای تیم ملی به آمریکا محدودیتهایی ایجاد شود یا حتی اعلام شود تصمیمگیری درباره روادید در اختیار کاخ سفید است، اتفاق عجیبی در فوتبال جهان محسوب میشود. مدیران فوتبال دنیا باید برای چنین مواردی تدبیر داشته باشند.
وی افزود: اینکه یک تیم ملی تنها یک روز پیش از مسابقه وارد محل برگزاری بازی شود، با اصول برابری و بازی جوانمردانه همخوانی ندارد. فیفا همواره بر عدالت و فرصت برابر تأکید کرده اما این رفتارها خلاف همان شعارهاست.
تاج با بیان اینکه فدراسیون فوتبال ایران اعتراض خود را به فیفا منتقل خواهد کرد، گفت که اداره فوتبال جهان بر عهده فیفاست و دخالت دولتها در این حوزه پذیرفتنی نیست.