بی‌بی‌سی: 20 پایگاه نظامی آمریکا در حملات تلافی‌جویانه ایران آسیب دیده‌اند بر اساس گزارش بی‌بی‌سی و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، در جریان حملات تلافی‌جویانه ایران پس از حملات آمریکا و اسرائیل، 20 پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه دچار خسارت شده‌اند و میزان آسیب‌ها فراتر از گزارش‌های اولیه ارزیابی شده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

شبکه بی‌بی‌سی گزارش داد بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در جریان حملات تلافی‌جویانه ایران در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل که در 28 فوریه آغاز شد، 20 پایگاه نظامی متعلق به آمریکا دچار خسارت شده‌اند.

بی‌بی‌سی اعلام کرد برای بررسی میزان خسارات واردشده در حملات تلافی‌جویانه ایران به اهدافی در 8 کشور خاورمیانه، تصاویر ماهواره‌ای را مورد تحلیل قرار داده است.

بر اساس گزارشی که به تحلیل کارشناسان از تصاویر ماهواره‌ای استناد دارد، در جریان جنگی که با حملات 28 فوریه آمریکا و اسرائیل آغاز شد، 20 پایگاه نظامی آمریکا در اثر حملات تلافی‌جویانه ایران آسیب دیده‌اند.

در این گزارش آمده است که این خسارات شامل سامانه‌های پدافند هوایی، هواپیماهای سوخت‌رسان، رادارها، انبارهای سوخت، آشیانه‌های هواپیما و محل استقرار نیروهای نظامی بوده و میلیون‌ها دلار خسارت مالی به همراه داشته است.

تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد میزان خسارات واردشده به پایگاه‌های آمریکا گسترده‌تر از آن چیزی است که پیش‌تر اعلام شده بود و برخی تحلیلگران نیز احتمال داده‌اند تعداد پایگاه‌های هدف قرار گرفته بیشتر از آمار اعلامی باشد.