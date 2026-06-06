وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن نقض مستمر آتش‌بس توسط آمریکا، حمله امروز ایالات متحده به تاسیسات راداری، نظارت ساحلی در منطقه سیریک و جزیره قشم را محکوم کرد.

بیانیه وزارت خارجه ایران در پی حمله آمریکا به تاسیسات راداری در سیریک و قشم وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن نقض مستمر آتش‌بس توسط آمریکا، حمله امروز ایالات متحده به تاسیسات راداری، نظارت ساحلی در منطقه سیریک و جزیره قشم را محکوم کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن نقض مستمر آتش‌بس توسط آمریکا، حمله امروز ایالات متحده به تاسیسات راداری، نظارت ساحلی در منطقه سیریک و جزیره قشم را محکوم کرد.



در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است که تعرض ارتش آمریکا در ساعات اولیه بامداد شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به تاسیسات راداری، نظارت ساحلی در منطقه سیریک و جزیره قشم، که مأموریت آن‌ها صیانت از امنیت مرزهای کشور و امنیت کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی است، را به‌عنوان نقض آشکار آتش‌بس ۱۹ فروردین و تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران به‌شدت محکوم می‌کند.

در بیانیه فوق تصریح شده که این اقدام نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل هیات حاکمه آمریکا به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است.

در این بیانیه تاکید شده است: «نقض مکرر آتش‌بس از سوی آمریکا بار دیگر اثبات می‌کند که این کشور نه‌تنها اراده‌ای برای کاهش تنش و بازگشت به مسیر ثبات ندارد، بلکه با اقدامات ماجراجویانه خود امنیت منطقه را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند و مسئولیت کلیه آثار و تبعات ناشی از این اقدامات غیرقانونی و نیز هرگونه تشدید تنش احتمالی، بر عهده دولت آمریکا خواهد بود.»

در بیانیه فوق گفته شده که وزارت امور خارجه ایران موکداً کشورهای منطقه را به رعایت اصل حسن هم‌جواری و پایبندی به اصل بنیادین حقوق بین‌الملل مبنی بر خودداری از اجازه‌دادن به طرف‌های متجاوز برای استفاده از قلمرو و امکانات آنها جهت طراحی و انجام اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران فرا می‌خواند.

وزارت امور خارجه ایران همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سایر نهادهای مسئول بین‌المللی خواست نسبت به تداوم نقض آشکار آتش‌بس و اقدام غیرقانونی آمریکا واکنش فوری و مؤثر نشان داده و از عادی سازی فزاینده نقض منشور ملل متحد و اقدامات تهدیدکننده صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی جلوگیری کنند.