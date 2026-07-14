به صدا درآمدن دوباره آژیرهای خطر در بحرین در پی حملات ایران

Esat Fırat, Halil Silahşör
14 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت کشور بحرین در بیانیهای که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، با تایید فعال شدن مجدد آژیرهای خطر، از مردم خواست تا آرامش خود را حفظ کرده و به سرعت به سمت نزدیکترین پناهگاهها بروند.
در این بیانیه جزئیاتی درباره ماهیت و جزئیات دقیق این حملات ارائه نشده، اما از عموم مردم خواسته شده است تا اخبار و تحولات را تنها از طریق رسانهها و منابع رسمی دنبال کنند.
وزارت کشور بحرین پیش از این نیز در بیانیهای کوتاه از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار به دلیل حملاتی که این کشور را هدف قرار داده بود، خبر داده بود.