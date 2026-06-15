وزیر امنیت ملی اسرائیل با انتقاد شدید از توافق حاصل‌ شده میان آمریکا و ایران، اعلام کرد که این توافق برای اسرائیل الزام‌آور نیست و تل‌آویو «مستعمره آمریکا» محسوب نمی‌شود.

بن‌گویر: توافق ترامپ با ایران برای اسرائیل الزام‌آور نیست وزیر امنیت ملی اسرائیل با انتقاد شدید از توافق حاصل‌ شده میان آمریکا و ایران، اعلام کرد که این توافق برای اسرائیل الزام‌آور نیست و تل‌آویو «مستعمره آمریکا» محسوب نمی‌شود.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی از اعضای راست افراطی کابینه اسرائیل، به توافق حاصل‌شده میان آمریکا و ایران واکنش تندی نشان داد و تأکید کرد که توافق مورد حمایت دونالد ترامپ برای اسرائیل الزام‌آور نخواهد بود.

بن‌گویر در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: توافق ترامپ ما را متعهد نمی‌کند. اسرائیل مستعمره (تابع) آمریکا نیست.

وی همچنین مدعی شد که ارتش اسرائیل نباید از مناطق تحت اشغال خود در لبنان عقب‌نشینی کند و افزود: ما شریک توافقی نیستیم که امنیت ما را تضمین نمی‌کند و این توافق به هیچ وجه برای ما الزام‌آور نیست. نباید به چیزی کمتر از انحلال کامل حزب‌الله رضایت دهیم. همچنین نباید حتی برای یک لحظه در برابر آتشی که به سوی اسرائیل شلیک می‌شود سکوت کنیم.

وزیر امنیت ملی اسرائیل با تکرار مواضع تند خود علیه لبنان ادعا کرد که هر پهپاد یا موشکی که از خاک لبنان به سمت اسرائیل شلیک شود، باید با حمله اسرائیل به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت، پایتخت لبنان، پاسخ داده شود.

گفتنی است شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان با اعلام توافق حاصل شده میان آمریکا و ایران گفته بود که تمام عملیات‌های نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان به صورت فوری و دائمی متوفق می‌شود.