بمباران 5 پل ارتباطی هرمزگان در حملات بامداد امروز آمریکا

Ümit Şamiz
17 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
استانداری هرمزگان با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که ارتش آمریکا در حملات شب گذشته و بامداد امروز خود به این استان، پنج پل ارتباطی را هدف قرار داده است.
در اطلاعیه استانداری هرمزگان در این رابطه آمده است: در ادام حملات تجاوزکاران آمریکا به استان هرمزگان، متاسفانه علاوه بر پل کهورستان، پلهای دیگر شهرستان خمیر هم مورد اصابت قرار گرفتهاند.
استانداری هرمزگان تصریح کرده که پلهای پل گریوه در مسیر بندرعباس، خمیر، لار؛ پل بعد از روستای لاتیدان (کلمتلی) در مسیر برگشت بندرعباس، خمیر، لار؛ دو پل مسیر کهورستان به لار؛ پل نیمهکاره در محور بندر خمیر، کشار، بندرعباس و پل روستای مارو شهرستان خمیر مورد اصابت بمبها و موشکهای آمریکایی قرار گرفته اند.