Ümit Şamiz
18 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
درپی ادامه بمباران مناطق وسیعی از جنوب ایران به ویژه تاسیسات آبشیرینکن توسط ارتش آمریکا طی شب گذشته، آب 20 روستا در استان هرمزگان قطع شد.
به گزارش خبرگزاریهای ایران، عبدالحمید حمزهپور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از حملات ارتش آمریکا به ایستگاه آبشیرینکن بوجی خبر داد.
او در این باره گفته که درپی بمباران ایستگاه آبشیرینکن بونجی در غرب شهرستان جاسک، تامین آب آشامیدنی 20 روستا با جمعیتی حدود 10 هزار نفر با اختلال کامل مواجه شده است.
به گفته مقامات محلی، ایستگاه پمپاژ برداشت آب خام از دریا و همچنین ترانس برق مربوط به آبشیرینکن بونجی با ظرفیت تولید 3150 مترمکعب در شبانهروز طی این حمله به طور کامل تخریب شده است.
از سوی دیگر، خبرگزاری صداوسیمای ایران نیز اعلام کرد که برگزاری آزمون های نهایی تمامی رشته های تحصیلی پایه یازدهم و دوازدهم دبیرستان در روزهای یکشنبه و دوشنبه، 28 و 29 تیر 1405 در استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان به دلیل حملات آمریکا، لغو و به زمان دیگری موکول شده است.