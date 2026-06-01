Nazenin Alp
01 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیسجمهور آمریکا مبنی بر لزوم خارج و نابود شدن اورانیوم غنیشده ایران و همچنین نیاز احتمالی ایران به فناوری خارجی برای دسترسی به سایت فردو گفت: هر وقت لازم باشد که در رابطه با موضوعات هستهای کاری انجام دهیم، به خوبی میدانیم چگونه عمل کنیم. در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هستهای، هیچ مذاکرهای در این مرحله صورت نگرفته است. بار دیگر تأکید میکنم که تمرکز ما در این مرحله بر خاتمه جنگ است. یکی از معضلات مذاکره با هیئت حاکمه فعلی آمریکا همین تغییرات مکرر در مواضع و موضعگیریهای ضد و نقیض است.
بقائی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه و تداوم اقدامات آمریکا، تأکید کرد که نقض آتشبس در مناطق جنوبی ایران و ادامه رفتارهای تنشزا از سوی واشنگتن، نشاندهنده سوءنیت و رویکرد غیرسازنده این کشور است و موجب تشدید بدگمانی در هرگونه روند گفتوگو و تعامل میشود.
وی با بیان اینکه تحولات منطقه صرفاً مربوط به امروز و دیروز نیست، گفت: طی دهههای گذشته، منطقه با جنگافروزی مستمر اسرائیل و حمایت آمریکا مواجه بوده و در ماههای اخیر نیز نقضهای مکرر آتشبس به شکل جدی ادامه یافته است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: اقدامات آمریکا تنها محدود به نقض آتشبس نیست، بلکه شامل حملات و تعرضات نظامی به برخی مناطق، راهزنی دریایی و تهدید علیه کشتیرانی تجاری ایران نیز میشود که همگی مصداق اقدام تجاوزکارانه و مغایر با منشور ملل متحد هستند.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی میداند و در چارچوب حقوق بینالملل، بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع برای اتخاذ هرگونه اقدام لازم را محفوظ میداند.
بقائی با اشاره به اقدامات متقابل ایران گفت: در پاسخ به تجاوزات اخیر، مبدأ حمله مورد هدف قرار گرفته و ایران هشدار داده است که در صورت تداوم این اقدامات، پاسخها متفاوت و قاطعتر خواهد بود.
وی همچنین با انتقاد از نقش برخی کشورهای منطقه در فراهمسازی بستر حضور نظامی آمریکا و اسرائیل، این روند را خلاف اصل حسن همجواری و تهدیدی برای امنیت جمعی منطقه دانست.