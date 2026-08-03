استانبول/ خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری هفتگی خود گفت که مذاکرات ایران با عمان در روزهای اخیر با جدیت ادامه داشته و موضوع این گفت‌وگوها، دستیابی به تفاهمی برای تأمین تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز است.

وی تأکید کرد: ایران در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا ندارد؛ تلاش می‌شود با همکاری عمان، یک مسیر موقت برای عبور ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز تعیین شود. این مذاکرات دوجانبه میان دو کشور ساحلی است و تصمیم‌گیری درباره مراحل بعدی پس از دستیابی به توافق انجام خواهد شد.

بقائی همچنین گفت: تا زمانی که به گفته او «محاصره دریایی و اقدامات خصمانه آمریکا» ادامه داشته باشد، وضعیت تنگه هرمز تغییری نخواهد کرد و تمرکز مذاکرات با عمان همچنان بر این آبراه خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره گزارش‌هایی مبنی بر میانجی‌گری چین میان تهران و واشنگتن نیز ابراز داشت: پاکستان میانجی گفت‌وگوهای مرتبط با ایران و آمریکا است و قطر نیز در این روند همکاری می‌کند. وی افزود چین از طریق روابط خود برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها تلاش می‌کند، اما به عنوان میانجی جدید وارد این روند نشده است.

بقائی همچنین گزارش‌ها درباره برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در روز دوشنبه را رد کرد و گفت که عباس عراقچی برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر کرده و این سفر شخصی است و اعضای تیم مذاکره‌کننده نیز هم‌اکنون در ایران حضور دارند.

وی درباره روابط تهران و پکن نیز اظهار داشت: روابط ایران و چین بر پایه مشارکت راهبردی در حوزه‌های مختلف ادامه دارد و در صورت نیاز، دو کشور می‌توانند تفاهم‌های جدیدی را در چارچوب این همکاری‌ها دنبال کنند.

