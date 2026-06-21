سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد نشست یک‌روزه امروز با حضور طرف‌های میانجی بر بررسی اجرای مفاد یادداشت تفاهم ایران و آمریکا متمرکز است و پیگیری تعهدات طرف مقابل در اولویت گفت‌وگوها قرار دارد.

بقائی: نشست امروز برای پیگیری اجرای تعهدات تفاهم ایران و آمریکا برگزار می‌شود سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد نشست یک‌روزه امروز با حضور طرف‌های میانجی بر بررسی اجرای مفاد یادداشت تفاهم ایران و آمریکا متمرکز است و پیگیری تعهدات طرف مقابل در اولویت گفت‌وگوها قرار دارد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نشست یک‌روزه با محور پیگیری اجرای تعهدات در چارچوب یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا خبر داد و تأکید کرد این مذاکرات بر راستی‌آزمایی اجرای مفاد توافق متمرکز است.

بقائی اعلام کرد: این نشست شامل دیدارهای دوجانبه با هیئت‌های پاکستانی و قطری به‌عنوان میانجی در صبح و نشست‌های چهارجانبه با حضور ایران، آمریکا و نمایندگان دو کشور میانجی در بعدازظهر خواهد بود.

وی با اشاره به امضای این سند در ۲۸ خرداد گفت: ایران از همان ابتدا اجرای تعهدات را در اولویت قرار داده و بر اساس تجربیات گذشته، پیگیری عملی مفاد توافق را ضروری می‌داند.

بقائی افزود: بندهای این یادداشت تفاهم، به‌ویژه بند مربوط به توقف درگیری‌ها در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، از محورهای اصلی گفت‌وگوهای امروز است و عدم اجرای این بندها از سوی طرف مقابل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، هیئت اعزامی ایران برای گفت‌وگوهای فنی با آمریکا شامگاه شنبه در حالی وارد سوئیس شد که ریاست این هیئت را محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران بر عهده دارد و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی باقری کنی معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حمید بورد معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه و اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه از دیگر اعضای آن هستند.