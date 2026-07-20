سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تأیید دریافت ایده‌ها و پیشنهادهایی از سوی برخی میانجی‌ها برای کاهش تنش، تأکید کرد که دستگاه دیپلماسی هم‌زمان با اقدامات نیروهای مسلح، وظایف خود را دنبال می‌کند.

بقائی: میانجی‌ها پیشنهادهایی برای کاهش تنش ارائه کرده‌اند سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تأیید دریافت ایده‌ها و پیشنهادهایی از سوی برخی میانجی‌ها برای کاهش تنش، تأکید کرد که دستگاه دیپلماسی هم‌زمان با اقدامات نیروهای مسلح، وظایف خود را دنبال می‌کند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که برخی میانجی‌ها در روزهای اخیر پیشنهادها و ایده‌هایی را برای کاهش تنش به تهران منتقل کرده‌اند و این موضوع از سوی جمهوری اسلامی ایران دریافت شده است.

بقائی با اشاره به تلاش برخی کشورها برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها گفت: میانجی‌ها فعال هستند و تلاش می‌کنند از افزایش درگیری جلوگیری کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران نیز هم‌زمان با واکنش نیروهای مسلح، وظایف دیپلماسی را دنبال می‌کند و از هیچ اقدامی برای توقف حملات آمریکا فروگذار نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تأکید بر اینکه دیپلماسی و دفاع دو ابزار برای حفاظت از منافع ملی هستند، گفت: مذاکره و دفاع هر دو ابزار هستند و هدف اصلی، صیانت از منافع ملی ایران است؛ گاهی با ابزار دفاع، گاهی با ابزار دیپلماسی و گاهی با استفاده هم‌زمان از هر دو.

بقائی همچنین با رد دوگانه «مذاکره یا جنگ» و «دیپلماسی یا جنگ» اظهار داشت: اینکه تصور کنیم دیپلماسی نافی دفاع است یا دفاع با دیپلماسی سازگار نیست، منطق صحیحی نیست.

وی افزود: کاری که عراقچی انجام می‌دهد و کاری که موسوی انجام می‌دهد، هر دو با یک هدف انجام می‌شود و آن دفاع از منافع ملی ایران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات با آمریکا گفت: اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای کشور مفید نیست.

وی درباره پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی میانجی‌ها اظهار داشت: پیشنهادهای مطرح‌شده از طریق میانجی‌ها به جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و دریافت شده است، اما در حال حاضر وارد جزئیات آن‌ها نمی‌شویم.

بقائی در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، پل‌ها، مراکز خدماتی و درمانی گفت: حمله به این مراکز تنها حمله به چند نقطه روی نقشه نیست، بلکه حمله به حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی است.

وی با اشاره به وضعیت اخیر مناطق جنوب ایران گفت: جنوب، خود ایران است و اگر کودکی در اهواز از صدای انفجار بترسد، هیچ ایرانی در هیچ نقطه‌ای از این سرزمین آسوده نخواهد خوابید.

سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره تحلیل‌هایی که توافق آتش‌بس را دارای ابهام دانسته بودند، گفت: چنین تحلیلی درست نیست و در عمل می‌تواند توجیهی برای بدعهدی آمریکا باشد.

بقائی افزود: متن یادداشت تفاهم کوتاه و شامل 14 بند است و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد؛ آمریکا هیچ بهانه‌ای برای نقض تعهدات خود ندارد.

وی با تأکید بر حمایت از دیپلمات‌ها گفت: همان‌گونه که از مدافعان کشور در میدان نظامی حمایت می‌کنیم، دیپلمات‌ها نیز در کنار آنان برای یک هدف مشترک تلاش می‌کنند.

بقایی گفت: ما همسایگان ابدی با کشورهای منطقه هستیم ولی انتظار داریم در راستای تکلیف حقوق بین الملل از استفاده آمریکا از قلمرو خودشان علیه ایران مانع بشوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: هیچ ایرانی جنگ‌طلب نیست و ایران آغازگر جنگ نبوده است. صلح چیزی نیست که در روابط بین‌الملل به شما تقدیم شود؛ برای صلح باید تلاش کرد و هزینه داد.

بقائی ابراز داشت: روز پنجشنبه میزبان هیئت بلندپایه عراقی خواهیم بود؛ بعد از دیدار با هیئت عراقی برای حضور در اجلاس شانگهای عازم قرقیزستان می‌شویم آقای مومنی، وزیر کشور امروز به پاکستان سفر می‌کند.

