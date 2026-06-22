Nazenin Alp
22 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، درباره نشست روز یکشنبه در سوئیس در جمع خبرنگاران گفت: هیئت ایرانی روزی طولانی را پشت سر گذاشت و رایزنیها از ساعات اولیه صبح آغاز شد.
وی افزود: در جریان نشست چهارجانبه، اظهاراتی تهدیدآمیز از سوی آمریکا منتشر شد که موجب شد ایران اعلام کند در چنین شرایطی حاضر به ادامه نشست چهارجانبه نیست.
بقائی ابراز داشت: قطر و پاکستان تلاش کردند روند گفتوگوها متوقف نشود و در نهایت ایران اعلام کرد که مذاکرات به صورت چهارجانبه ادامه نخواهد یافت.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر رویکرد هیئت ایرانی اظهار داشت: نگاه هیئت ایران این است که باید طرف مقابل را برای اجرای تعهداتش پاسخگو کنیم.
وی افزود: در نشستهای برگزارشده، نگرانیهای ایران درباره بدعهدی طرف مقابل، بهویژه تداوم نقض آتشبس از سوی اسرائیل، مطرح شده است.
بقائی تاکید کرد: بر اساس موضع ایران، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان باید متوقف شود.
وی همچنین از پیشرفت در برخی موضوعات خبر داد و گفت: درباره صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت ایران و نیز آزادسازی داراییهای مسدودشده کشور، گفتوگوهایی انجام شده و پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد که درباره عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز نیز توافق شده سازوکاری مشخص طراحی شود.
بقائی با اشاره به روند آینده مذاکرات گفت زمینههای لازم برای آغاز مذاکرات مربوط به توافق نهایی مورد بحث قرار گرفته و مقرر شده گروههای فنی کار خود را درباره موضوعات مرتبط با اجرای مؤثر یادداشت تفاهم ادامه دهند.
وی تصریح کرد: در این مرحله کار هیئت مذاکرهکننده به پایان رسیده اما تیمهای فنی فردا به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین از انتشار بیانیهای مشترک از سوی قطر و پاکستان درباره نتایج نشست سوئیس خبر داد و گفت: این متن حاوی کلیات توافقات و مباحث مطرحشده در حدود 18 ساعت گفتوگو خواهد بود.
بقائی در پایان خاطرنشان کرد؟ صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت ایران و آزادسازی داراییهای مسدودشده از مهمترین موضوعات مورد توافق بوده و اجرای این موارد، مطابق بند 13 تفاهمنامه، پیششرط ورود به مذاکرات مربوط به توافق نهایی است.
وی همچنین با اشاره به بند 12 تفاهمنامه گفت سازوکار نظارت بر اجرای تعهدات طرفین پیشبینی شده و قرار است با حضور میانجیها درباره نحوه اجرای آن مذاکرات بیشتری انجام شود.
رسانههای ایران نیز در این رابطه اعلام کردند که با وجود پایان مذاکرات چهارجانبه که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید، تبادل پیام میان ایران و آمریکا از طریق طرفهای میانجی در رابطه با موضوعات از پیش اعلام شده ادامه دارد.