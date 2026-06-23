سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که تهران در شرایط کنونی بر توقف جنگ و اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم 28 خرداد متمرکز است و بحث درباره شراکت اقتصادی را به آینده موکول می‌کند.

بقائی: فعلاً به‌دنبال سنجش پایبندی آمریکا به تعهداتش هستیم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که تهران در شرایط کنونی بر توقف جنگ و اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم 28 خرداد متمرکز است و بحث درباره شراکت اقتصادی را به آینده موکول می‌کند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار آنادولو مبنی بر «آیا در صورت پایبندی آمریکا به مفاد یادداشت تفاهم، می‌توان در زمینه اقتصادی روابط اعتماد و شراکت با آمریکا ایجاد کرد؟»، گفت: چو فردا شود، فکر فردا کنیم. ما فعلاً متمرکزیم روی اجرای تعهدات آمریکا وفق این یادداشت تفاهم.

وی افزود: ما مسیر بسیار طولانی در پیش داریم، با توجه به تجارب تلخی که از ناحیه رفتار غیرقانونی و ضدایرانی هیئت‌های حاکمه آمریکا در ادوار مختلف، به ویژه در این 50، 60 سال، داشتیم. بنابراین ترجیح می‌دهیم در شرایط فعلی متمرکز باشیم بر آنچه که در حال حاضر موضوع اصلی است و آن توقف جنگ و اطمینان از ایفای تعهدات آمریکا وفق یادداشت تفاهم 28 خرداد ماه است.