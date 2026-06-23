Nazenin Alp
23 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار آنادولو مبنی بر «آیا در صورت پایبندی آمریکا به مفاد یادداشت تفاهم، میتوان در زمینه اقتصادی روابط اعتماد و شراکت با آمریکا ایجاد کرد؟»، گفت: چو فردا شود، فکر فردا کنیم. ما فعلاً متمرکزیم روی اجرای تعهدات آمریکا وفق این یادداشت تفاهم.
وی افزود: ما مسیر بسیار طولانی در پیش داریم، با توجه به تجارب تلخی که از ناحیه رفتار غیرقانونی و ضدایرانی هیئتهای حاکمه آمریکا در ادوار مختلف، به ویژه در این 50، 60 سال، داشتیم. بنابراین ترجیح میدهیم در شرایط فعلی متمرکز باشیم بر آنچه که در حال حاضر موضوع اصلی است و آن توقف جنگ و اطمینان از ایفای تعهدات آمریکا وفق یادداشت تفاهم 28 خرداد ماه است.