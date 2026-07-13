بقائی: در مذاکرات مسقط هیچ موضوعی جز تنگه هرمز مطرح نشد

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13 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری امروز دوشنبه (۲۲ تیر) در پاسخ به سوالی درباره اسکورت ۲۰ کشتی در تنگه هرمز توسط ناوگان نظامی ایالات متحده در ۲۴ ساعت گذشته گفت: «در رابطه با تنگه هرمز، موضع ما کاملاً شفاف بیان شده و تکالیف ما روشن است. ما تأکید کردهایم که اجازه نخواهیم داد تنگه هرمز به محلی برای تهدید امنیت ملی ایران تبدیل شود. در عین حال، صادقانه و مسئولانه برای تأمین امنیت و ایمنی کشتیرانی در این مسیر تلاش کردهایم. طرفی که دائما در این مسیر کارشکنی کرده، آمریکاست. ادعایی که درباره اسکورت کشتیهای تجاری مطرح میکنند، خود موید اصرار آمریکا بر تداوم ناامنی در منطقه است. چنین رفتارهایی قطعاً موجب ایجاد اطمینان در کشتیرانی بینالمللی نخواهد شد و صرفاً به وضعیت موجود و ناامنی حاکم بر منطقه دامن خواهد زد.»
بقائی در ادامه درباره بیانیه سه کشور اروپایی و محکومیت اعمال کنترل ایران بر تنگه هرمز، اظهار داشت: «بیانیه سه کشور اروپایی مطلقاً هیچ وجاهتی ندارد. کشورهای اروپایی اصرار دارند که واقعیتها را وارونه ببینند. واقعیت این است که همه آنچه اکنون منطقه و جهان به آن دچار هستند و از آن آسیب میبینند، ناشی از اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در اسفندماه گذشته و تداوم همان رویکرد در منطقه ماست.»
وی افزود: کشورهای اروپایی حتماً میتوانستند و هنوز هم میتوانند نقش سازنده و مسئولانهای در قبال تحولات منطقه ما ایفا کنند، اما ظاهراً به دلیل عادت به خضوع در برابر آمریکا، چنین بنایی ندارند. به نظر میرسد قرار است همچنان شاهد صدور همین بیانیههای تکراری و یکسویه باشیم. این بیانیهها نه کمکی به حلوفصل موضوع خواهد کرد و نه کمکی به ارتقای جایگاه اروپا.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره حملات تهران به کشورهای منطقه گفت: «ما به هیچ کشور منطقه حمله نکردهایم و حمله نخواهیم کرد. واقعاً باید واژهها را دقیق شناخت و دقیق استفاده کرد. ضربات دفاعی جمهوری اسلامی ایران صرفاً علیه پایگاهها، امکانات و مواضعی است که توسط آمریکا برای حمله به ایران مورد استفاده قرار میگیرد، از جمله امکانات لجستیکی و پشتیبانی آن. ما بارها از کشورهای منطقه خواستهایم و خواهش کردهایم که بر اساس تعهدات خود طبق حقوق بینالملل، اجازه ندهند آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو، امکانات و خاک آنان برای طراحی، تدارک و اجرای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران استفاده کنند. این یک درخواست دائمی است؛ هم بر مبنای اصل حسن همجواری و هم بر اساس اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل. این، یک تعهد است از جانب کشورهای منطقه.»
بقائی تاکید کرد: در دفاع از خود تردید نخواهیم کرد. هر منطقه و هر بخشی از هر کشوری که برای تعرض به جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد، قاعدتاً مشمول اقدامات دفاعی ایران خواهد بود. اینکه در چه زمانی، به چه شکلی و با چه کیفیتی از خود دفاع کنیم، ضربات دفاعی خود را در کجا متمرکز کنیم یا در چه نقاطی انجام دهیم، تصمیمی است که با توجه به مصالح کشور، توسط نیروهای مسلح مقتدر ایران اتخاذ و اجرا میشود.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این سوال که «رافائل گروسی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درخواست دسترسی به تاسیسات هستهای ایران را ارائه کرده است و آیا ایران با آن موافقت خواهد کرد»، گفت: خیر.
بقائی در پاسخ به پرسشی درباره «طرح ادعاهایی از سوی آمریکا و اینکه دونالد ترامپ مدعی شد که ایرانیها در مسقط به همه چیز، از جمله درباره موضوع هستهای و تنگه هرمز، رضایت دادند، اما دو ساعت بعد به کشتیها حمله کردند» گفت: دروغگویی بخشی از الگوی رفتاری هیئت حاکمه آمریکا شده و متأسفانه به آن اعتیاد پیدا کردهاند. برای همه روشن است که مذاکرات روز شنبه در مسقط صرفاً متمرکز بر موضوع تنگه هرمز، در چارچوب بند ۵ یادداشت تفاهم، بود.
وی ادامه داد: تلاش ما این بود که با مشورت عمان به سازوکاری دست پیدا کنیم که عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز را فراهم کند. متأسفیم که به دلیل فشارهای پیدا و پنهان آمریکا بر عمان، این امر محقق نشد. ما در مسقط راجع به هیچ موضوع دیگری نه قرار بود صحبت کنیم و نه صحبتی شد. بنابراین، این مواردی که مطرح شده، مطلقاً واقعیت ندارد.