بقائی: حمله به مخازن آب سیریک، اعتبار ادعاهای حقوق بشری آمریکا را زیر سوال برد

Nazenin Alp
11 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار تصویری از گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره حمله سهشنبه شب آمریکا به مخازن آب آشامیدنی سیریک در استان هرمزگان، این اقدام را مصداق تخریب یک تأسیسات غیرنظامی و نشانهای از تناقض میان شعارها و رفتارهای واشنگتن دانست.
بقائی در این پیام با اشاره به گفتهای از فیلسوف فرانسوی، سیمون وی، نوشت: جنگ، بیش از آنکه رویدادی در سیاست خارجی باشد، تجلی سیاست داخلی است.
وی افزود: حمله به مخازن تأمینکننده آب آشامیدنی مردم در سیریک، لحظهای است که ماهیت واقعی قدرت نقاب از چهره برمیگیرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد قدرتی که دههها خود را با مفاهیمی مانند حقوق بشر، نظم بینالمللی و مسئولیت اخلاقی معرفی کرده، هنگامی که مخازن آب آشامیدنی مردم را هدف قرار میدهد، نهتنها به یک تأسیسات غیرنظامی بلکه به «بنیان روایت خود» ضربه میزند.
بقائی همچنین نوشت: امپراتوریها زمانی رو به زوال میروند که دیگر نتوانند میان آنچه میگویند و آنچه در عمل انجام میدهند پلی برقرار کنند. لحظه فرو ریختن اعتبار کلمات نشانه آغاز افول قدرتهاست.
وی در پایان با اشاره به شعری از تی. اس. الیوت، وضعیت پس از چنین «بیاعتباری اخلاقی» را «صورتی بیهیئت، سایهای بیرنگ و نیرویی از کارافتاده» توصیف کرد.