Nazenin Alp
28 مه 2026•بهروزرسانی: 28 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حملات نظامی بامداد امروز آمریکا به مناطقی در بندرعباس را به شدت محکوم کرد.
بقائی «اقدام آمریکا در نقض چندینباره آتشبس و تهدید علیه ایران و برخی کشورهای منطقه از جمله عمان» را محکوم کرده و گفت: تهدید به «انهدام» یک کشور عضو سازمان ملل نشانه خطرناک دیگری از عادیسازی قانونشکنی و قلدرمآبی در روابط بینالملل است.
به گزارش رسانههای ایران، وی با بیان اینکه این اقدامات علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران، نقض فاحش حقوق بینالملل و منشور ملل متحد به شمار میآید، تأکید کرد: شورای امنیت سازمان ملل موظف است مسئولیت قانونی خود را برای پاسخگو کردن متجاوزان آمریکایی ایفا کند.
بقائی با اشاره به «نقض مستمر آتشبس مورخ ۱۹ فروردین از سوی آمریکا، بهویژه تعرض به کشتیرانی تجاری در منطقه خلیج و آبهای آزاد و همچنین حملات هوایی به مناطق جنوبی ایران در روزهای گذشته»، بر عزم ایران برای اتخاذ همه تدابیر لازم جهت دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل تأکید کرد.