سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حملات و تهدیدهای آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای، این اقدامات را مغایر منشور مل، حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مرتبط دانست.

بقائی: تهدید تأسیسات هسته‌ای ایران، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حملات و تهدیدهای آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای، این اقدامات را مغایر منشور مل، حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مرتبط دانست.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به حملات و تهدیدهای اخیر آمریکا علیه تأسیسات و مراکز هسته‌ای ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حملات و تهدیدهای مکرر آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، نه‌تنها نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مرتبط شورای حکام، کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل است، بلکه نشان‌دهنده دشمنی ریشه‌دار ایالات متحده با پیشرفت علمی و توسعه فناوری ایران نیز هست».

بقائی تاکید کرد: «فعالیت‌های هسته‌ای ایران به‌طور کامل و مطابق با تعهدات پادمانی، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده است. تمرکز وسواس‌گونه واشنگتن بر «کوه کلنگ»، جایی که هیچ فعالیت هسته‌ای در آن انجام نمی‌شود، چیزی جز بهانه‌ای ساختگی برای تجاوز، تخریب و خرابکاری نیست».

وی با انتقاد از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد: «راستی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نامزد دبیرکلی سازمان ملل نیز هست، اکنون کجاست؟! مردم ایران ایرانیان با تمام توان در برابر کینه‌توزی آمريکا و هرگونه تعرض به حاکمیت و امنیت ملی کشورشان می‌ایستند».