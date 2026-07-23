Nazenin Alp
23 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تهدید برخی مقامهای آمریکایی درباره حمله به زیرساختهای غیرنظامی، از جمله پلها و نیروگاهها، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: هیچ دستوری مجوز ارتکاب جنایت جنگی نیست و استناد به دستور مافوق نیز مسئولیت کیفری مرتکبان را از بین نمیبرد.
بقائی در ادامه تصریح کرد: سیاستی که حمله به پلها و نیروگاهها را تجویز میکند، مغایر حقوق بینالملل بشردوستانه بوده و مصداق تلافیجویی و مجازات دستهجمعی است.
وی همچنین با اشاره به برخی مقررات حقوقی آمریکا، از جمله ماده 18 قانون جنایات جنگی این کشور، نوشت که نظامیان موظفاند از اجرای دستورات آشکارا غیرقانونی خودداری کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود که تهران «با قاطعیت در برابر یاغیگری و قانونشکنی ایستاده است».