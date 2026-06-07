سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که مشکل اصلی در مذاکرات با ایالات متحده، تغییرات پی‌درپی مواضع و اظهارات متناقض مقام‌های آمریکایی است.

بقائی: تغییر مداوم مواضع آمریکا روند مذاکرات را پیچیده کرده است سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که مشکل اصلی در مذاکرات با ایالات متحده، تغییرات پی‌درپی مواضع و اظهارات متناقض مقام‌های آمریکایی است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفت‌وگو با شبکه (سی‌ان‌ان)، تغییر مداوم مواضع و اظهارات متناقض مقام‌های آمریکایی را مهم‌ترین مانع در روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن دانست.

به گزارش (ایرنا)، بقائی در این مصاحبه اظهار داشت: مشکل اصلی مذاکره با این دولت آمریکا آن است که باید با مواضع دائماً در حال تغییر، جابه‌جایی خطوط قرمز و اظهارات متفاوت و متناقض مقام‌های مختلف آمریکایی روبه‌رو شد؛ موضوعی که روند گفت‌وگوها را پیچیده و دشوار کرده است.

وی افزود: هرچند در مذاکرات چندین موضوع اختلافی وجود دارد، اما مسئله اساسی این است که آمریکا باید حقوق ایران را به رسمیت بشناسد؛ از جمله حق برخورداری از برنامه غنی‌سازی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT).

بقائی همچنین با اشاره به دارایی‌های مسدودشده ایران گفت: در حالی که طرف آمریکایی درباره این دارایی‌ها صحبت می‌کند، حاضر نیست هیچ امتیازی به ایران بدهد و باید اجازه دهد اموال ایران آزاد شده و در اختیار مردم کشور قرار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد: تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن همچنان از طریق میانجی‌گران پاکستانی ادامه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای و موضوع آتش‌بس گفت: نیروهای آمریکایی در مواردی به کشتی‌های تجاری ایران در تنگه هرمز و آب‌های آزاد حمله کرده‌اند.