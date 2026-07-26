سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری چند دور گفت‌وگو میان ایران و عمان درباره سازوکارهای مدیریت تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داده و اعلام کرد که تغییری در وضعیت تردد در تنگه ایجاد نشده است.

بقائی: تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده است سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری چند دور گفت‌وگو میان ایران و عمان درباره سازوکارهای مدیریت تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داده و اعلام کرد که تغییری در وضعیت تردد در تنگه ایجاد نشده است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره وضعیت کنونی تنگه هرمز گفت: تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده است.

به گزارش خبرگزاری (فارس)، بقائی درباره گفت‌وگوهای ایران و عمان پیرامون تنگه هرمز اعلام کرد که روزهای جمعه و شنبه چند دور مذاکره در سطح معاونان وزیران امور خارجه دو کشور در تهران برگزار شد.

وی افزود: دو طرف در این مذاکرات درباره اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز، با رعایت حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی، تبادل نظر کردند.

بقائی با تاکید بر مفید بودن این گفت‌وگوها افزود: در جریان مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده است. هیئت نمایندگی عمان عصر شنبه تهران را ترک کرد، اما رایزنی‌های فنی و سیاسی میان دو طرف همچنان ادامه دارد.

