بقائی: تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده است

Nazenin Alp
26 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره وضعیت کنونی تنگه هرمز گفت: تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده است.
به گزارش خبرگزاری (فارس)، بقائی درباره گفتوگوهای ایران و عمان پیرامون تنگه هرمز اعلام کرد که روزهای جمعه و شنبه چند دور مذاکره در سطح معاونان وزیران امور خارجه دو کشور در تهران برگزار شد.
وی افزود: دو طرف در این مذاکرات درباره اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز، با رعایت حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی، تبادل نظر کردند.
بقائی با تاکید بر مفید بودن این گفتوگوها افزود: در جریان مذاکرات پیشرفتهایی حاصل شده است. هیئت نمایندگی عمان عصر شنبه تهران را ترک کرد، اما رایزنیهای فنی و سیاسی میان دو طرف همچنان ادامه دارد.