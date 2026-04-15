15 آوریل 2026•بهروزرسانی: 15 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری اخیر خود به تشریح آخرین تحولات مذاکرات اسلامآباد و تنشهای منطقهای پرداخت.
وی با اشاره به بازگشت هیئت ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف، اظهار داشت که از روز یکشنبه تاکنون پیامهای متعددی میان طرفین از طریق واسطه پاکستانی تبادل شده و تهران امروز احتمالا میزبان هیئتی از پاکستان برای بررسی جزئیات دیدگاههای واشینگتن خواهد بود.
بقائی در واکنش به شایعه ترک جلسه توسط هیئت آمریکایی گفت: «کسی که منطق داشته باشد قهر نمیکند».
وی همچنین با انتقاد از اصرار مقامات آمریکایی بر ابهام در مورد صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران، این رویکرد را نشاندهنده «سوءنیت» و بهانهای برای اعمال فشار دانست.
او خاطرنشان کرد که حتی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز نتوانسته بر ماهیت تحت نظارت فعالیتهای ایران سرپوش بگذارد.
سخنگوی وزارت خارجه در خصوص انسداد تنگه هرمز و مطالبات ایران در مذاکرات تصریح کرد که هدف تهران «توقف کامل جنگ، رفع تحریمها و جبران خسارات وارده در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی» است.
وی افزود که ایران همواره ضامن امنیت این آبراه بوده و اخلال اخیر نتیجه مستقیم جنگافروزی طرف مقابل است.
بقائی همچنین با اشاره به ترور آیتالله خامنهای، این اقدام را «تجاوز بزدلانه به ساحت مرجعیت» نامید و تأکید کرد که تهدید به ترور مذاکرهکنندگان باید منجر به محاکمه عاملان آن در سطح بینالمللی شود.