سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد هیچ دیداری میان ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام نشده و برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده نیز وجود ندارد.

بقائی: بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده در دستور کار نیست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد هیچ دیداری میان ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام نشده و برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده نیز وجود ندارد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود درباره ادعای برخی مقامات آمریکایی مبنی بر آغاز گفت‌وگوهای هسته‌ای و عزیمت بازرسان به تهران گفت: «ما نه دیداری با گروسی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات آسیب‌دیده هسته‌ای ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. در این خصوص هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود ندارد و ما روال جاری را بر اساس NPT ادامه خواهیم داد».

وی در ادامه درباره قطعنامه شورای حکام افزود: از کشورهایی که مسئولانه با آمریکا و اروپا همکاری نکردند تشکر می‌کنم. رأی منفی روسیه، چین و نیجر بسیار مسئولانه بود و متأسفانه برخی کشورها نیز رأی مثبت دادند. این رفتار دوگانه قابل قبول نیست.

بقائی همچنین درباره اموال بلوکه شده ایران گفت: برای ما جالب است که فلسفه برخی اقدامات آمریکا از ادعای مقابله با ایران، به استفاده از منابع ایران برای منافع داخلی آمریکا تبدیل شده است. ما درباره نحوه هزینه‌کرد این اموال هر طور که به صلاح کشور باشد تصمیم می‌گیریم.

وی افزود: مهم این است که اموال بلوکه شده ایران در دسترس قرار گیرد و هرگونه استفاده از آن بر اساس تشخیص مسئولان مربوطه انجام می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها در چارچوب وظایف خود تصمیم‌گیری می‌کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نقش اروپا در مذاکرات نیز اظهار داشت: اروپایی‌ها به دلیل رفتارشان در دو سال گذشته خود را به حاشیه رانده‌اند. در موضوع موسوم به اسنپ‌بک نیز هیچ نقش موثری ایفا نکردند و رفتار غیرمسئولانه داشتند. اگر اروپا خواهان نقش‌آفرینی است باید رویکرد خود را تغییر دهد.

بقائی درباره نشست چهارجانبه سوئیس گفت: این نشست با حضور ایران، آمریکا و دو میانجی یک ساعت و نیم ادامه داشت و قرار بود پس از وقفه ادامه یابد اما به دلیل تهدیدات آمریکا ادامه پیدا نکرد و گفت‌وگوها از طریق میانجی‌ها ادامه یافت. هیچ تماس مستقیم دیگری با آمریکا نداشتیم.

وی درباره موضوع لبنان نیز افزود: توقف جنگ در لبنان جزو لاینفک یادداشت تفاهم و آتش‌بس است و باید در همه جبهه‌ها رعایت شود. سازوکارهای نظارتی با حضور طرف‌های ذی‌ربط در حال بررسی است.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین تأکید کرد: موضوع توانمندی‌های موشکی ایران هیچ‌گاه در مذاکرات مطرح نبوده و نخواهد بود.

او خاطرنشان کرد: ایران با هر پیشنهادی برای امنیت منطقه که بدون دخالت نیروهای خارجی باشد استقبال می‌کند و آماده همکاری منطقه‌ای است.