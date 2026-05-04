بقائی: امنیت تنگه هرمز زیر نظر ایران است

Nazenin Alp
04 مه 2026•بهروزرسانی: 04 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی درباره عملیات آمریکا در تنگه هرمز ابراز داشت: در مورد نحوه پاسخ ما، کسانی که مسئول پاسخ دهی هستند به خوبی آماده هستند و هم میدانند چگونه از منافع ملی ایران دفاع کنند. بیانیه قرارگاه خاتم امروز اعلام شد. دنیا نه ادعای بشردوستانه آمریکا را میپذیرد و نه باور دارد آمریکا میتواند از این باتلاق خودساخته با تکرار اشتباهات گذشته خارج شود.
وی افزود: آمریکا باید درس گرفته باشد که در برابر ایران نمیتواند با زبان تهدید و زور صحبت کنند. ایران نشان داده که خودش را پاسدار امنیت تنگه هرمز میداند. تنگه هرمز قبل از 9 اسفند محل تردد ایمن بود. جامعه جهانی باید آمریکا را بابت ناایمن کردن تنگه پاسخگو کند. حتما کشتیها و شرکتها میدانند که اطمینان از امنیت، مستلزم هماهنگی با مراجع ذی صلاح ایران است.
بقائی گفت: در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ؛ ما نمیتوانیم تجربههای قبلی را نادیده بگیریم. ما در دو نوبت در هنگامی که در حال مذاکره در مورد ابعاد موضوع هستهای بودیم از طرف آمریکا مورد حمله قرار گرفتیم و بنابراین روشن هست که گفتگو در مورد این موضوع حساسیتها و ظرافتهای خاص خود را دارد. طرف مقابل باید به این جمعبندی برسد که در رابطه با جمهوری اسلامی ایران باید رویکردی معقول و غیر زیاده خواهانه اتخاذ بکند.
وی درباره اهداف سفر عراقچی به پاکستان، روسیه و عمان گفت: درباره عمان، ما و عمان کشورهای ساحلی هستیم و باید سازوکاری برای تردد ایمن مشخص کنیم. هدف، ایمنی کشتیرانی در این آبراه است، ایمنی که توسط آمریکا دچار اخلال شده است. گفتگوها در این زمینه در روزهای آینده هم ادامه دارد.
بقائی درباره خروج امارات از اوپک گفت: امارات تصمیم گرفته از این سازمان خارج شود. این را ما از رسانهها شنیدیم. ولی فکر میکنم کشوری که بخواهد به عنوان یک واکنش منفی یا انتقام جویانه از منطقه رفتاری انجام دهد سازنده نیست. تفسیرهای مختلفی از اقدامات امارات میشود انجام داد. درباره امارات متاسفانه شاهد رفتارهای نامناسبی در طول 50 روز بودیم. این مشکلات زیادی را برای امنیت منطقه ایجاد کرد.
وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه، بهعنوان متولی دیپلماسی کشور، وظیفه دارد که از منافع ملی ایران با استفاده از تعاملات مختلف دیپلماتیک با کشورهای دیگر دفاع کند. اگرچه با طرفی مواجه هستیم که رفتار مذاکراتی متعارفی ندارد، اما این موضوع به هیچوجه از وظیفه ما نمیکاهد؛ بلکه آن را سنگینتر میکند. ما باید با تمام توان و دقت، از منافع خود دفاع کنیم، حتی اگر طرف مقابل در مذاکرات و تعاملات دیپلماتیک رفتار متعارفی نداشته باشد.