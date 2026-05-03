بقائی: اظهارات ترامپ اعتراف به «دزدی دریایی» آمریکا علیه کشتی‌های ایرانی است سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور آمریکا درباره اقدامات دریایی واشنگتن، این اظهارات را اعترافی صریح به رفتارهای غیرقانونی دانست و از جامعه جهانی خواست در برابر نقض حقوق بین‌الملل موضع قاطع اتخاذ کند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه «مانند دزدان دریایی هستیم»، در شبکه اجتماعی نوشت: «رئیس‌جمهور آمریکا توقیف غیرقانونی کشتی‌های ایرانی را آشکارا «دزدی دریایی» توصیف کرده و با وقاحت ادعا کرده است که «ما مثل دزدان دریایی عمل می‌کنیم».

بقائی تصریح کرد: «این یک لغزش کلامی نیست، بلکه اعترافی صریح به ماهیت مجرمانه اقدامات آن‌ها علیه کشتیرانی بین‌المللی است. جامعه جهانی، کشورهای عضو سازمان ملل و دبیرکل سازمان ملل باید با قاطعیت در برابر اینگونه عادی‌سازی چنین نقض‌های آشکار حقوق بین‌الملل ایستادگی کنند».

