03 مه 2026•بهروزرسانی: 03 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اینکه «مانند دزدان دریایی هستیم»، در شبکه اجتماعی نوشت: «رئیسجمهور آمریکا توقیف غیرقانونی کشتیهای ایرانی را آشکارا «دزدی دریایی» توصیف کرده و با وقاحت ادعا کرده است که «ما مثل دزدان دریایی عمل میکنیم».
بقائی تصریح کرد: «این یک لغزش کلامی نیست، بلکه اعترافی صریح به ماهیت مجرمانه اقدامات آنها علیه کشتیرانی بینالمللی است. جامعه جهانی، کشورهای عضو سازمان ملل و دبیرکل سازمان ملل باید با قاطعیت در برابر اینگونه عادیسازی چنین نقضهای آشکار حقوق بینالملل ایستادگی کنند».