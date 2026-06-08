بقائی: از هر اقدامی برای کمک به صیانت از حاکمیت ملی لبنان کوتاهی نخواهیم کرد

Nazenin Alp
08 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود درباره حملات اسرائیل به لبنان گفت: «در منطقه ما کسی باور نمیکند رژیم صهیونیستی عملی بدون هماهنگی و همکاری قبلی با آمریکا انجام دهد. ما نباید از نظر دور داشته باشیم که آمریکا جنگ علیه ایران را به خاطر حمایت از رژیم صهیونیستی آغاز کرد».
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد: «آنچه که برای ما مهم است، این است که مسئولیت آمریکا، به عنوان طرف تفاهم آتشبس ۱۹ فروردین، محرز است. هر اتفاقی که در منطقه ما بیفتد، چه خود آمریکا عامل نقض آتشبس باشد، از طریق حمله به کشتیهای تجاری ایران، تعرض به مناطق جنوبی کشور، و یا به واسطه رژیم صهیونیستی در لبنان، یا همدستی با آمریکا در منطقه خودمان، مسئولیت مستقیم آمریکا، محرز است و پیامدهای تشدید تنش هم بر عهده آمریکا خواهد بود».
بقائی افزود: «قطعاً بهصورت طبیعی، روند دیپلماتیکی که برای خاتمه دادن به یک جنگ تحمیلی آغاز شده است، تحت تأثیر قرار میگیرد. فلسفه مذاکرات از ابتدا این بود که به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خاتمه داده شود».
وی تاکید کرد: «ما خود را دوست لبنان و مردم آن میدانیم و معتقدیم تنها راه صیانت از امنیت ملی لبنان در برابر رژیم اشغالگر و آپارتاید اسرائیل، حفظ انسجام ملی لبنان است. هر اقدامی که این انسجام را به نحوی مخدوش کند، به نفع لبنان نیست. به عنوان دوست لبنان، از هر اقدامی که بتوانیم برای کمک به صیانت از حاکمیت ملی و عزت لبنان انجام دهیم، قطعا کوتاهی نخواهیم کرد».
بقائی درباره گزارشی مبنی بر توقف روند مذاکرات گفت: تبادل پیام ادامه داشت. حضور وزیر کشور پاکستان در تهران برای کمک به تداوم روند گفتگوها بود.
وی در واکنش به گزارش رویترز مبنی بر دادن پولهای ایران به کشورهای منطقه گفت: «این بخشی از فشار رسانهای طرف مقابل است. حتما بخشی از این جنگ از طرف رژیم صهیونیستی صورت میگیرد، این ادعا مضحک است. ما طلبکاریم از کسانی که به نحوی در تجاوز آمریکا و رژیم نقش داشتند و این مطالبه را به هر شیوه طلب میکنیم. پولهای بلوکه شده در حال مذاکره است و قرار نیست از سوی ایران در این خصوص مماشاتی صورت گیرد».