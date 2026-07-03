مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین ایران که در حملات 28 فوریه آمریکا و اسرائیل جان باخت، در تهران برگزار می‌شود.

برگزاری مراسم تشییع جنازه رهبر سابق ایران در تهران مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین ایران که در حملات 28 فوریه آمریکا و اسرائیل جان باخت، در تهران برگزار می‌شود.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

مراسم رسمی تشییع جنازه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر سابق ایران که در حملات 28 فوریه آمریکا و اسرائیل جان باخت، در تهران درحال برگزاری است.

این مراسم در «مصلای امام خمینی» تهران با حضور مقام‌های ایرانی، شهروندان و نمایندگان کشورهای مختلف آغاز شده است.

مراسم تشییع جنازه آیت‌الله خامنه‌ای با تلاوت قرآن و ادای احترام حاضران شروع شد. جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهوری ترکیه نیز به نمایندگی از آنکارا در مراسم حضور دارد.

انتظار می‌رود در این مراسم یک‌روزه، سران دولت‌ها و مجالس، وزیران خارجه و نمایندگان ویژه حدود 100 کشور شرکت کنند.